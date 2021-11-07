Арбитр Федотов: решение показать Клаудиньо красную карточку правильное
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Известный российский арбитр Игорь Федотов оценил решение судьи Игоря Панина показать прямую красную карточку полузащитнику «Зенита» Клаудиньо в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».
«По Клаудиньо – правильное решение показать прямую красную карточку. Это серьёзное нарушение, у бразильца прямая нога, шёл в соперника шипами и в мяч сыграть не пытался. Но это не исправление ситуации с Ракицким, «Зенит» должен играть вдевятером», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Зенит» набрал 29 очков в 13 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (10) располагается на 16-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Сочи» (27) и «Динамо» (26).
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