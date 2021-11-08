«Шахтёр» объявил об уходе Дентиньо. Игрок провёл в команде 10 лет
Поделиться
«Шахтёр» объявил об уходе бразильского полузащитника Дентиньо.
«Благодарим Дентиньо за профессионализм, старания, готовность всегда помогать команде, яркие матчи и важные голы. Желаем удачи и больших побед на футбольном поле и в жизни!» — говорится в сообщении пресс-службы донецкого клуба.
Дентиньо выступал за «Шахтёр» с 2011 года. В составе донецкого клуба бразильский футболист принял участие в 197 матчах, забил 29 голов и вошёл в топ-50 бомбардиров за всю историю клуба. Вместе с «Шахтёром» Дентиньо становился чемпионом Украины (сезон-2011/2012, 2013/2014, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020), завоёвывал Кубок (сезон-2011/2012, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) и Суперкубок (2017) страны.
Комментарии
- 8 ноября 2021
-
13:15
-
12:59
-
12:56
-
12:55
-
12:55
-
12:36
-
12:27
-
12:14
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:50
-
11:42
-
11:15
-
11:04
-
11:03
-
10:56
-
10:48
-
10:27
-
10:16
-
10:05
-
09:54
-
09:50
-
09:46
-
09:40
-
09:25
-
08:59
-
08:47
-
08:30
-
08:25
-
07:22
-
06:18
-
04:56
-
04:09
-
03:13
Партнерский контент