«Шахтёр» объявил об уходе Дентиньо. Игрок провёл в команде 10 лет

«Шахтёр» объявил об уходе бразильского полузащитника Дентиньо.



«Благодарим Дентиньо за профессионализм, старания, готовность всегда помогать команде, яркие матчи и важные голы. Желаем удачи и больших побед на футбольном поле и в жизни!» — говорится в сообщении пресс-службы донецкого клуба.



Дентиньо выступал за «Шахтёр» с 2011 года. В составе донецкого клуба бразильский футболист принял участие в 197 матчах, забил 29 голов и вошёл в топ-50 бомбардиров за всю историю клуба. Вместе с «Шахтёром» Дентиньо становился чемпионом Украины (сезон-2011/2012, 2013/2014, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020), завоёвывал Кубок (сезон-2011/2012, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) и Суперкубок (2017) страны.