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Анчелотти о матче с «Шахтёром: я могу понять, почему болельщики были недовольны сегодня

Анчелотти о матче с «Шахтёром: я могу понять, почему болельщики были недовольны сегодня
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтером» (2:1).

«Мы хорошо начинали каждый из таймов, но, возможно, недостаточно агрессивно. Мы контролировали игру, не создавая опасности. В первом тайме они хотели посылать мяч за наши спины и так забили свой единственный гол, поэтому мы решили защищаться нижним блоком во второй половине. Я могу понять, почему болельщики были недовольны сегодня. Порой это даже хорошо, что они будят нас своим свистом», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Мадридский «Реал» набрал 9 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Шахтёр» (1) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Интер» (7) и «Шериф» (6).

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