Илья Кутепов: на разминку перед матчем с «Локомотивом» было буквально пять минут

Защитник «Спартака» Илья Кутепов высказался о матче 14-го тура РПЛ, в котором его команда встречалась с «Локомотивом». Матч закончился ничьей (1:1). Кутепову пришлось выйти в стартовом составе вопреки первоначальным планам. Во время разминки повреждение получил Самуэль Жиго, которого Кутепов и заменил.



«Да, у меня было всего буквально пять минут на разминку. Пришлось в ускоренном темпе переодеваться и выходить на поле. Такие ситуации бывают.



Эпизод с пропущенным голом? Нужно посмотреть повтор, разобраться. «Локомотив» провёл хорошую атаку по флангу, передача была замечательной, нападающему осталось только подставить ногу. Но хорошо, что мы отыгрались.



Во втором тайме «Локомотив» должен был как бы идти вперёд, но мы тоже хотели выиграть. У нас получилось отыграться, мы могли забить ещё. Я счастлив, всё хорошо, но хотелось бы играть чаще в стартовом составе», — сказал Кутепов пресс-службе «Спартака».

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