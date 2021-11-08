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Зеедорф отреагировал на назначение Шевченко главным тренером «Дженоа»

Зеедорф отреагировал на назначение Шевченко главным тренером «Дженоа»
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Бывший футболист «Милана» Кларенс Зеедорф поздравил своего экс-одноклубника Андрея Шевченко с назначением на пост главного тренера «Дженоа».

«Мой друг, хочу пожелать тебе удачи в новом приключении. Серия А снова приветствует настоящего чемпиона на поле и за его пределами. Я с нетерпением жду твоего появления на тренерском мостике «Дженоа», — написал Зеедорф в «Инстаграме».

Завтра состоится презентация Шевченко в качестве нового главного тренера команды на стадионе «Луиджи Феррарис».

В своей тренерской карьере Шевченко успел поработать главным тренером только в сборной Украины. Вместе со сборной они дошли до четвертьфинала чемпионата Европы 2020 года, где со счётом 0:4 уступили сборной Англии. 1 августа 2021 года украинец покинул эту должность.

В Серии А Шевченко, будучи футболистом, выступал за «Милан». Нападающий провёл 322 игры в футболке итальянского клуба, отличившись 175 забитыми мячами и 45 результативными передачами.

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