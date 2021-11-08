Линекер – о контракте Бекхэма с Катаром: сколько человек отказались бы от € 175 млн?

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне телеэксперт, Гари Линекер высказался о том, что экс-полузащитник «трёх львов» Дэвид Бекхэм станет послом ЧМ-2022 и Катара и заработает за это £ 150 млн (чуть больше € 175 млн).
«Это не то, что я бы мог сделать, но это его дело. Я не тот, кто осуждает других.
Сколько человек отказались бы от £ 150 млн? Очень, очень немногие. Я бы не стал этого делать, я серьезно. Но он деловой человек. Он хороший парень, который добился больших успехов», — цитирует Линекера The Sun.
Ранее телеэксперт заявил, что не станет сотрудничать с Катаром во время чемпионата мира 2022 года.
Напомним, Бекхэм подвергался критике со стороны правозащитников за сотрудничество с Катаром из-за проблем с правами человека в этой арабской стране. Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
- 8 ноября 2021
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