«Ювентус» хочет избавиться от Аарона Рэмси. Клуб готов разорвать контракт с игроком

Туринский «Ювентус» намерен избавиться от своего полузащитника Аарона Рэмси. Руководство клуба уже работает над расторжением контракта валлийского хавбека, информирует Calciomercato.
Согласно сведениям источника, в «Ювентусе» больше не намерены давать шансы Рэмси, который не сумел проявить себя в итальянском чемпионате. «Старая синьора» разорвёт контракт с Аароном, чтобы футболист самостоятельно смог найти себе новый клуб. Не исключается вариант возвращения игрока в английскую Премьер-лигу.
В минувшем сезоне Серии А Аарон Рэмси провёл 22 матча, забил два гола и сделал четыре результативные передачи. В нынешнем сезоне валлиец провёл за туринцев всего 3 матча в чемпионате Италии.
Напомним, Рэмси перешёл в «Ювентус» летом 2019 года на правах свободного агента из лондонского «Арсенала». Контракт 30-летнего полузащитника с туринским суперклубом действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 20 млн.
- 8 ноября 2021
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