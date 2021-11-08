Ловчев – о неудачах ЦСКА: дело не в Березуцком

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев оценил состояние московского ЦСКА после разгромного поражения армейцев в матче 14-го тура РПЛ с «Сочи» (1:4).

«Сочи» — это не «Нижний Новгород», который собирали по крупицам. Это часть «Зенита», которую взяли и перевезли в Сочи. Команда опытная, сыгранная, в ней собраны мастеровитые игроки. Неувядаемый Нобоа. Когда-то Газзаев сказал, что не знает футболиста по фамилии плеймейкер. А Нобоа и есть классический плеймейкер. Такой игрок сейчас пригодился бы любой российской команде.

Что касается матча, в первые 15 минут ЦСКА просто развалился. Дивеев на ровном месте привёз гол, это команду добило.

Я вижу, как сейчас сложно Акинфееву – у него всё хуже защитники. Видно, что он недоволен, как играет защита и вся команда. Человек всю карьеру боролся за золото, обыгрывал «Реал», и вот оказался в такой ситуации.

Березуцкому тоже тяжело? Тяжело, но его винить в том, что происходит, сложно. Совсем не в нём дело – посмотрите на состав. Такого слабого состава в ЦСКА я даже и не припомню. Нужно покупать игроков, а ничего этого мы не видим. Пришёл солидный спонсор, болельщики армейцев ожидали, что будут серьёзные изменения в команде. И что видим – купили Мухина, а он только по ногам соперникам может бить и правила нарушать», — приводит слова Ловчева «Советский спорт».