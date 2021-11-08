Руководство «Манчестер Юнайтед» определилось, в каком случае может уволить Сульшера

В ближайшее время руководство «Манчестер Юнайтед» не собирается отправлять в отставку главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера, сообщает ESPN GB.
По информации источника, специалисту сказали готовиться к матчу 12-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом». Тренер всё ещё надеется изменить сложившуюся в клубе ситуацию.
«Манчестер Юнайтед» хотел бы оставить Сульшера у руля команды по крайней мере до конца нынешнего сезона. В случае, если место манкунианцев в четвёрке лучших команд АПЛ окажется под угрозой, позиция руководства может измениться.
Важным фактором в продолжении сотрудничества с норвежским специалистом являются результаты «красных дьяволов» в Лиге чемпионов.
После 11 туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» располагается на 6-м месте в таблице с 17 очками в активе. За 4 матча в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «МЮ» набрал 7 очков, команда находится на 1-м месте в группе F.
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