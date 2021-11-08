Венгер признал, что ему следовало раньше уйти из «Арсенала»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер признал, что ему следовало раньше уйти из клуба.



«Я полностью отождествлял себя с клубом — в этом была ошибка. Проблема в том, что я слишком люблю то место, где нахожусь… вернее, где я был. Сожалею об этом, я должен был куда-то уйти.



Иногда я задаюсь вопросом: что сломалось после того сезона «непобедимых»? 2007 год стал решающим моментом. Тогда я впервые почувствовал напряжение внутри совета директоров. Я разрывался между преданностью клубу и верностью Дэвиду Дэйну (в тот момент вице-президент «Арсенала»). Я и сегодня задаюсь вопросом, правильно ли я поступил, что остался, потому что жизнь после этого никогда не была прежней. Я подумал: «Теперь я должен довести этот проект до конца».



Я мог тренировать сборную Франции. Дважды или даже трижды меня звали в сборную Англии. Я мог перейти в «Реал», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и даже «Манчестер Юнайтед».



Сейчас нет особой причины возвращаться туда. В какой-то степени это конец жизни — по крайней мере, одной жизни – это как похороны. Конец истории любви всегда печален», — цитирует Венгера Daily Mail.



Венгер занимает пост главы отдела ФИФА по глобальному развитию футбола с ноября 2019 года. C 1996 по 2018 год француз возглавлял «Арсенал».

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