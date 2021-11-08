Погба получил травму на тренировке сборной Франции

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил повреждение на тренировке сборной Франции, сообщает Get French Football News.

Хавбек повредил правое бедро после падения и рано покинул сегодняшнюю тренировку в сопровождении физиотерапевта Франка Ле Галля. Погба и Бенджамин Павар были единственными полевыми игроками, присутствовавшими на сегодняшней дневной тренировке. Большинство других игроков команды Дидье Дешама прибыли в Клэрфонтен сегодня.

В субботу, 13 ноября, сборной Франции предстоит сыграть со сборной Казахстана в отборочном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре. 16 ноября французы в гостях встретятся с Финляндией.

Пресс-служба сборной Франции ранее опубликовала список футболистов, которые вызваны в национальную команду на ноябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.