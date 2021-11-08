Фанаты «Барселоны» скандировали оскорбительную кричалку про «ПСЖ» на презентации Хави

Болельщики «Барселоны» скандировали оскорбительные кричалки про «Пари Сен-Жермен» на презентации Хави в качестве главного тренера каталонского клуба, сообщает Sport.es.

На презентации Хави, которая проходила на «Камп Ноу», присутствовало 9422 болельщиков. Сначала фанаты скандировали:«Хави!». Затем фанаты «Барселоны» стали выкрикивать оскорбительную кричалку про «ПСЖ», в которой парижский клуб сравнивается с женщиной лёгкого поведения.

Ранее «Барселона» официально объявила о назначении на пост главного тренера Хави. Контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024. Напомним, во время игровой карьеры Хави выступал за основную команду «Барселоны» с 1998 по 2015 год.