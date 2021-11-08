Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «Барселоны» скандировали оскорбительную кричалку про «ПСЖ» на презентации Хави

Фанаты «Барселоны» скандировали оскорбительную кричалку про «ПСЖ» на презентации Хави
Комментарии

Болельщики «Барселоны» скандировали оскорбительные кричалки про «Пари Сен-Жермен» на презентации Хави в качестве главного тренера каталонского клуба, сообщает Sport.es.

На презентации Хави, которая проходила на «Камп Ноу», присутствовало 9422 болельщиков. Сначала фанаты скандировали:«Хави!». Затем фанаты «Барселоны» стали выкрикивать оскорбительную кричалку про «ПСЖ», в которой парижский клуб сравнивается с женщиной лёгкого поведения.

Ранее «Барселона» официально объявила о назначении на пост главного тренера Хави. Контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024. Напомним, во время игровой карьеры Хави выступал за основную команду «Барселоны» с 1998 по 2015 год.

Новость по теме
«Момент настал». «Барселона» показала выход Хави на поле «Камп Ноу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021