Фанаты «Барселоны» скандировали оскорбительную кричалку про «ПСЖ» на презентации Хави
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Болельщики «Барселоны» скандировали оскорбительные кричалки про «Пари Сен-Жермен» на презентации Хави в качестве главного тренера каталонского клуба, сообщает Sport.es.
На презентации Хави, которая проходила на «Камп Ноу», присутствовало 9422 болельщиков. Сначала фанаты скандировали:«Хави!». Затем фанаты «Барселоны» стали выкрикивать оскорбительную кричалку про «ПСЖ», в которой парижский клуб сравнивается с женщиной лёгкого поведения.
Ранее «Барселона» официально объявила о назначении на пост главного тренера Хави. Контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024. Напомним, во время игровой карьеры Хави выступал за основную команду «Барселоны» с 1998 по 2015 год.
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