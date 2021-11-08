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«Момент настал». «Барселона» показала выход Хави на поле «Камп Ноу»

«Момент настал». «Барселона» показала выход Хави на поле «Камп Ноу»
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Сегодня, 8 ноября, состоялась официальная презентация нового главного тренера «Барселоны» Хави. Презентация специалиста прошла на домашнем стадионе каталонского клуба «Камп Ноу».

Видео можно посмотреть на странице «Барселоны» в «Твиттере».

Ранее «Барселона» официально объявила о назначении на пост главного тренера Хави. Контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024. Напомним, во время игровой карьеры Хави выступал за основную команду «Барселоны» с 1998 по 2015 год.

«Барселона» набрала 17 очков в 12 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», в 13 встречах набравший 28 очков.

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