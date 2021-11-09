Инс – о положении ван де Бека в «Манчестер Юнайтед»: на его месте я бы послал всё к чёрту

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Инс высказался о положении полузащитника Донни ван де Бека в команде Уле-Гуннара Сульшера.



«Донни Ван де Бек получил четыре минуты в матче с «Аталантой». Меня беспокоит то, какой выбор делает Уле. Это игрок, которому он сказал: «Приезжай на «Олд Траффорд», ты будешь играть в моей команде в центре полузащиты, мы заплатим за тебя £ 40 млн (€ 46,8 млн)».



Донни подумал: «Черт возьми, это моя мечта, это то, чего я ждал». И вот через два года он оказался на скамейке запасных. Уле выставил его на посмешище.



Мало того, что он выбил его из колеи, но ещё он дал ему только четыре минуты с «Аталантой», а потом сказал: «Кстати, вот твой шанс, иди сыграй 10 минут в матче с «Манчестер Сити», когда мы не касались мяча 85 минут, и покажи мне, на что ты способен».



На месте Донни ван де Бека я бы сказал: «Пошло всё к черту, я не выйду, вы хотите, чтобы я вышел на 10 минут, когда мы практически всю игру были без мяча?» — цитирует Инса Daily Mail.

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