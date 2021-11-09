«Это всё не по делу». Безуглов – о словах Карпина о запрете сахара в сборной России

40-летний врач спортивной медицины Эдуард Безуглов, ныне возглавляющий медицинский штаб московского ЦСКА, а ранее известный по работе в сборной России, ответил на вопросы о своём уходе из стана национальной команды.

«Слышал ли слова Валерия Карпина после октябрьских матчей, когда он намекнул, что тема с травмами как следствием диеты идёт от предыдущего медицинского штаба? Даже не знаю, что сказать. Настолько это всё не по делу. Ну… Если у него такая информация есть, надо проверять источники.

Почему ранее в сборной России не запрещали употреблять сахар? Всё всегда было. В принципе, спортивное питание в футболе давным-давно разработано. Поэтому здесь никаких ноу-хау в этом направлении быть не может. За последние 10–15 лет всё уже опубликовано, досконально изучено, поэтому здесь даже не знаю, что комментировать.

Насколько достоверна информация об уходе из сборной из-за разногласий с тренером по физподготовке Луисом Мартинесом? Я не помню имени тренера сборной по физподготовке. Разногласия в работе? Нормальная ситуация. Валерий Георгиевич выбрал себе штаб — желаю ему удачи. И сборной желаю удачи», — приводят слова Безуглова «Известия».