«Это всё не по делу». Безуглов – о словах Карпина о запрете сахара в сборной России

40-летний врач спортивной медицины Эдуард Безуглов, ныне возглавляющий медицинский штаб московского ЦСКА, а ранее известный по работе в сборной России, ответил на вопросы о своём уходе из стана национальной команды.
«Слышал ли слова Валерия Карпина после октябрьских матчей, когда он намекнул, что тема с травмами как следствием диеты идёт от предыдущего медицинского штаба? Даже не знаю, что сказать. Настолько это всё не по делу. Ну… Если у него такая информация есть, надо проверять источники.
Почему ранее в сборной России не запрещали употреблять сахар? Всё всегда было. В принципе, спортивное питание в футболе давным-давно разработано. Поэтому здесь никаких ноу-хау в этом направлении быть не может. За последние 10–15 лет всё уже опубликовано, досконально изучено, поэтому здесь даже не знаю, что комментировать.
Насколько достоверна информация об уходе из сборной из-за разногласий с тренером по физподготовке Луисом Мартинесом? Я не помню имени тренера сборной по физподготовке. Разногласия в работе? Нормальная ситуация. Валерий Георгиевич выбрал себе штаб — желаю ему удачи. И сборной желаю удачи», — приводят слова Безуглова «Известия».
- 9 ноября 2021
-
01:30
-
01:22
-
01:11
-
01:10
-
01:02
-
00:53
-
00:50
-
00:42
-
00:40
-
00:35
-
00:19
-
00:15
-
00:10
-
00:06
-
00:05
-
00:01
- 8 ноября 2021
-
23:45
-
23:34
-
23:27
-
23:24
-
23:14
-
23:04
-
23:03
-
22:41
-
22:29
-
22:27
-
22:27
-
22:15
-
21:59
-
21:57
-
21:47
-
21:45
-
21:19
-
21:17
-
21:04