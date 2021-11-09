Коутиньо опроверг информацию о нежелании выходить на замену в матче с «Сельтой»

Бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо прокомментировал информацию, что он отказался выходить на замену в матче 13-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (3:3).

«Я был очень удивлён, когда увидел эту новость, потому что за всю карьеру никогда не поступал так непрофессионально. Где бы ни играл, я всегда всех уважал. Журналисты слишком многому верят», — цитирует Коутиньо Mirror.

Сообщалось, что журналисты, находившиеся рядом со скамейкой запасных, видели, что бразилец во втором тайме начал разминку, но отказался выйти на поле. Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан отказался комментировать данную ситуацию на послематчевой пресс-конференции.



Матч «Сельта» — «Барселона» завершился вничью – 3:3. За хозяев дубль оформил Яго Аспас, ещё один мяч забил Нолито. За каталонцев по разу отличились Ансу Фати, Серхио Бускетс и Мемфис Депай.