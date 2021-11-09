Матч Россия — Кипр обслужит бригада арбитров из Польши

Матч сборных России и Кипра в отборочном турнире на чемпионат мира — 2022 обслужит бригада арбитров из Польши, информирует пресс-служба российской национальной команды в своём телеграм-канале.
Главным судьёй матча назначен Даниел Стефански. В роли ассистентов арбитра выступят Давид Голис и Михал Обукович. Резервный судья – Дамиан Силвестжак. За VAR будут отвечать Павел Рачковски и Кжиштоф Мырмус.
Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 20:00 мск. Заключительный матч группового этапа квалификации на ЧМ состоится 14 ноября, в нём сборная России встретится с национальной командой Хорватии.
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