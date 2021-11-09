Стала известна степень серьёзности травмы Поля Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба пропустит от 8 до 10 недель из-за травмы бедра, полученной на тренировке национальной команды, сообщает RMC. Ранее стало известно, что хавбек из-за повреждения не сможет помочь сборной в предстоящих матчах отбора чемпионата мира — 2022 с Казахстаном и Финляндией.
Вместо Погба в сборную Франции был вызван игрок «Ромы» Жордан Верету. Матч Франция — Казахстан состоится 13 ноября, встреча Финляндия — Франция пройдёт 16 ноября.
Сборная Франции возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав 12 очков в 6 играх. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Погба провёл 9 матчей и сделал 7 результативных передач.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»
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