Стала известна степень серьёзности травмы Поля Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба пропустит от 8 до 10 недель из-за травмы бедра, полученной на тренировке национальной команды, сообщает RMC. Ранее стало известно, что хавбек из-за повреждения не сможет помочь сборной в предстоящих матчах отбора чемпионата мира — 2022 с Казахстаном и Финляндией.

Вместо Погба в сборную Франции был вызван игрок «Ромы» Жордан Верету. Матч Франция — Казахстан состоится 13 ноября, встреча Финляндия — Франция пройдёт 16 ноября.

Сборная Франции возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав 12 очков в 6 играх. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Погба провёл 9 матчей и сделал 7 результативных передач.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

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