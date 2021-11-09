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Рио Фердинанд назвал лучшего полузащитника английской Премьер-лиги

Рио Фердинанд назвал лучшего полузащитника английской Премьер-лиги
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд выразил восхищение игрой полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Деклана Райса.

«Вероятно, Райс — лучший полузащитник чемпионата. Он доминирует в играх и действует очень зрело. Он прекрасно управляет игрой и меняет её ритм.

Когда я выступал за «Вест Хэм», то считал, что могу подняться выше. Я думал, что способен играть на более высоком уровне. Мне кажется, Деклан думает так же. Но зачем ему уходить из «Вест Хэма» сейчас? Они идут на третьем месте. Чтобы его заполучить, клубам придётся выложить большие деньги», — сказал Фердинанд в своём подкасте.

Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль»:

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