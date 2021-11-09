Рианчо: вернулся бы в «Спартак» вместе с Каррерой

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо не исключил возможного возвращение на пост наставника красно-белых Массимо Карреры и заявил, что был бы не против поработать с итальянским специалистом.
«Не исключаю возвращения Карреры в «Спартак» когда-нибудь. Он привёл команду к чемпионскому титулу после множества неудачных попыток, им уже проделана огромная работа в «Спартаке». Он показал, что отлично знает русский футбол, знает сильные и слабые стороны «Спартака».
Вернулся бы я вместе с ним? Конечно! Мне было очень комфортно работать с Массимо, мы хорошо справились со своей задачей, команда развивалась и добивалась высоких целей. У меня хорошие отношения с Каррерой, и для меня не будет проблемой вновь поработать с ним, если он этого захочет и попросит помочь», — приводит слова Рианчо Sport24.
- 9 ноября 2021
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