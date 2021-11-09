Лотар Маттеус: Холанду стоит перейти в «Реал» вместе с Мбаппе

Чемпион мира и Европы, обладатель «Золотого мяча» 1990 года Лотар Маттеус предположил, что форварду дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду стоит перейти в мадридский «Реал».

«Холанд может заменить в «Баварии» Роберта Левандовского. Вместе они играть не будут. Но более подходящим вариантом для Эрлинга является переход в «Реал» вместе с Мбаппе», — приводит слова Маттеуса Marca.

После перехода в «Боруссию» Холанд провёл в Бундеслиге 49 матчей и забил 49 мячей. В нынешнем сезоне он в 10 играх во всех турнирах забил 13 голов.

Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры. В 12 матчах подопечные Карло Анчелотти набрали 27 очков. Лидирует «Реал Сосьедад» (28 очков в 13 играх).

Видеообзор матча «Реал» — «Райо Вальекано»