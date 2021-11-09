Экс-спортивный директор «Зенита» устроился в клуб второй Бундеслиги

Бывший спортивный директор «Зенита» Дитмар Байерсдорфер получил назначение в немецком «Ингольштадте 04», сообщает пресс-служба клуба.

Байерсдорфер занял должность управляющего директора по спорту и коммуникациям. Последним местом работы немецкого специалиста был «Гамбург», который он покинул в 2016 году.

В петербургском клубе Байерсдорфер работал с 2012 по 2014 год. За время его работы «Зенит» отметился громкими трансферами, среди которых переход нападающего «Порту» Халка и полузащитника «Бенфики» Акселя Витселя.

«Ингольштадт» в 13 матчах нынешнего сезона второй Бундеслиги набрал 5 очков в занимает последнее место в турнирной таблице.

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