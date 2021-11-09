Ловчев: зимой Виторию надо убирать из «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев, ранее поддерживавший наставника красно-белых Руя Виторию, признался, что разочаровался в португальском специалисте.
«Что касается игры, то её у «Спартака» нет совсем. Не просматривается какой-то рисунок, какая-то мысль.
Раньше я говорил, что Витории надо дать поработать. Сейчас думаю, что тренера пора менять. Были аргументы в защиту португальца, что ему никого не купили. Да, не купили, но всё равно хороший тренер должен уметь наладить игру команды. А игры нет.
А что мы видим: Джикия сдал, Понсе сдал, Соболев сдал, Ларссон вообще никакой. И самое главное – игры нет. Думаю, до зимней паузы его не уберут, чтоб не будоражить команду на оставшуюся часть сезона. А зимой надо менять. И сожалеть об уходе Витории не буду», — приводит слова Ловчева «Советский спорт».
- 9 ноября 2021
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