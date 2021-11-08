Калиниченко: мне жаль любого тренера, который будет работать в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко в очередной раз раскритиковал руководство красно-белых за нынешнее положение дел в клубе.

«У меня нет идеи кого-то отбелить, а кого-то очернить. Всё по этому поводу я давно сказал и остаюсь при своём мнении. Идея — пройтись по фактам и добавить немного взгляда «изнутри», исходя из постоянно обновляющейся информации.

Бывает ведь по-разному. Есть случаи, когда руководство верит тренеру, верит в его идеи, но по каким-то причинам что-то идёт не так. Может, футболисты не принимают идеи тренера, может, они недостаточно квалифицированы, а может, сами идеи так себе… Но ключевым является поддержка руководства.

Руководство дает понять футболистам – или вы стараетесь, или поменяют вас, а не тренера. И бывает так, как в «Спартаке» сейчас. Что бы тренер ни делал, что бы он ни говорил, убедить футболиста выкладываться на сто процентов он не сможет! Потому что футболист смотрит на тренера уже как на футбольный труп. Руководство практически с самого начала работы Руя фактически саботирует его работу. Начиная с трансферной активности, вернее пассивности, и заканчивая постоянными вбросами про новых тренеров.

Футболист очень тонко чувствует тот момент, когда тренеру начинают прочить отставку. И тут есть два варианта: или футболист рвёт за тренера зад, или он просто пускает все на самотёк, зная о неизбежном. В случае с Руем, футболисты пустили все на самотёк очень быстро. Поверьте, я знаю, о чём говорю. У меня за карьеру было под 30 тренеров в трёх командах. Ты выходишь на тренировку и не можешь выполнять всё по-максимуму, ты уже не веришь тренеру, потому что знаешь – его скоро не будет здесь. А ты останешься. Это уже решено.

Рую крайне не хватило поддержки от руководства. Он приехал абсолютно неготовым ни к реалиям, и толком не зная, с каким материалом будет иметь дело в работе, понадеялся на то, что разберётся по ходу пьесы.

Профессиональным такой подход назвать тоже сложно, нужно и это признать. Хотя могу ошибаться, и Руй тщательно изучил возможности каждого футболиста перед приходом. Тем удивительнее тогда, что не разобрался и начал перестройку системы игры в короткое летнее межсезонье, не имея качественного подспорья для этого.

Не имея поддержки извне, тренер ищет поддержки у футболистов. И тут тоже палка о двух концах. Или футболисты помогают тренеру и делают общее дело, или (что чаще всего происходит) принимают открытость и демократичность тренера за слабость, намеренно или нет, пытаясь повернуть эту ситуацию в свою пользу.

И если, например, футболист, с радостью помогающий тренеру, по каким-то причинам не попадает в состав, возможны обиды и непонимания. Это нормальные человеческие отношения. Но в том мастерство и профессионализм тренера, чтобы его команда жила как единый организм, а не как несколько разобщённых групп.

Я не знаю, как дела обстоят в коллективе, но почему-то кажется, что единством там не пахнет. А потому я практически уверен, если Руй доживёт в качестве тренера «Спартака» до зимы, это будет чудо. И даже если у него попрёт сейчас, и он достигнет до зимы хороших результатов, я сторонник того, чтобы с ним расстаться.

Усиления ему не дадут точно, а значит, весной продолжатся мучения. Мне искренне жаль любого тренера, который сейчас или в будущем будет работать в «Спартаке». Здесь свое понимание «нормальности» происходящего. То, что здесь «нормально», в нормальном клубе дикость.

Ну а Ваноли или кому-то другому, рано или поздно сменяющему Руя Виторию, желаю только удачи и терпения. Собственно, этого же по-прежнему желаю и Рую», — написал Калиниченко в своём телеграм-канале.