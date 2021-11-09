Круговой рассказал о разговоре с Карпиным

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о разговоре с главным тренером сборной России Валерием Карпиным после прибытия игрока в расположение национальной команды.
«Мы пообщались с Валерием Георгиевичем. Очень приятно, что у нас с ним получился диалог. Он сказал мне пару напутственных слов и отметил, что надо работать и показывать себя. Для меня честь находиться здесь. Горд, что буду защищать цвета национальной команды.
Приятно, что сборы проходят в моём родном городе и первая игра будет на нашем стадионе. Много наших болельщиков придёт — это очень приятно. Сейчас надо думать только о Кипре, брать три очка, а дальше будем говорить про Хорватию», — сказал Круговой в интервью пресс-службе сборной России.
В ноябре сборная России проведёт два матча квалификации ЧМ-2022. 11 ноября в Санкт-Петербурге россияне примут сборную Кипра, а 14 ноября в Сплите сыграют с Хорватией.
- 9 ноября 2021
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