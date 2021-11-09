Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Круговой рассказал о разговоре с Карпиным

Круговой рассказал о разговоре с Карпиным
Комментарии

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о разговоре с главным тренером сборной России Валерием Карпиным после прибытия игрока в расположение национальной команды.

«Мы пообщались с Валерием Георгиевичем. Очень приятно, что у нас с ним получился диалог. Он сказал мне пару напутственных слов и отметил, что надо работать и показывать себя. Для меня честь находиться здесь. Горд, что буду защищать цвета национальной команды.

Приятно, что сборы проходят в моём родном городе и первая игра будет на нашем стадионе. Много наших болельщиков придёт — это очень приятно. Сейчас надо думать только о Кипре, брать три очка, а дальше будем говорить про Хорватию», — сказал Круговой в интервью пресс-службе сборной России.

В ноябре сборная России проведёт два матча квалификации ЧМ-2022. 11 ноября в Санкт-Петербурге россияне примут сборную Кипра, а 14 ноября в Сплите сыграют с Хорватией.

Новость по теме
Данил Круговой: о вызове в сборную России узнал за полчаса до начала сборов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021