Круговой рассказал о разговоре с Карпиным

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о разговоре с главным тренером сборной России Валерием Карпиным после прибытия игрока в расположение национальной команды.



«Мы пообщались с Валерием Георгиевичем. Очень приятно, что у нас с ним получился диалог. Он сказал мне пару напутственных слов и отметил, что надо работать и показывать себя. Для меня честь находиться здесь. Горд, что буду защищать цвета национальной команды.



Приятно, что сборы проходят в моём родном городе и первая игра будет на нашем стадионе. Много наших болельщиков придёт — это очень приятно. Сейчас надо думать только о Кипре, брать три очка, а дальше будем говорить про Хорватию», — сказал Круговой в интервью пресс-службе сборной России.

В ноябре сборная России проведёт два матча квалификации ЧМ-2022. 11 ноября в Санкт-Петербурге россияне примут сборную Кипра, а 14 ноября в Сплите сыграют с Хорватией.