Карпин: перед Словакией и Словенией надеялись на Дзюбу. Сейчас решили не надеяться

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение не вызывать нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу в национальную команду на матчи отбора ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

«Первый матч с Кипром уже разобрали. Сыграем ли с Хорватией без центрального нападающего? Увидите. Что касается того, что в головах игроков, кто бы что ни говорил и что бы я ни говорил, может сидеть матч с Хорватией, а не с Кипром, то да, такое может быть. Такой риск есть, надо его минимизировать. Разговорами, как ещё? По голове их бить, что ли? С видео или без – я не буду всё вам рассказывать. Что будет с контрактом, если выйдем с первого места? Будем разговаривать с РФС.



Честно, удивляет, что не было ни одного вопроса про Дзюбу. Связано ли его отсутствие с тем, что он не помог нам тогда? Мы тогда, на те матчи со Словакией и Словенией, надеялись на него. Он был в расширенном списке, но сказал, что не в форме – окей. Тогда – надеялись, сейчас решили не надеяться. Это единогласное решение тренерского штаба», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.