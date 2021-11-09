Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о вызове в сборную Ивана Сергеева и Данила Кругового.
«Сергеев – хороший парень. У нас была всего одна тренировка, сегодняшняя. Он пока присматривается, новичок. Посмотрим, выйдет ли он в старте на Кипр. Круговой чувствует себя великолепно, он дома, в Питере. По вызову Зобнина, перевесило то, что он опытный. Когда мы давали окончательный список – он туда попал. Он не в самом своём лучшем состоянии, но матч с «Локомотивом», я так считаю, он провёл на уровне. Либо близко к своему уровню. Он по-любому нам помощник. Почему не вызван Скопинцев? Во-первых, это не самое главное, Круговой рядом, в Питере. Во-вторых, Скопинцева я знаю хорошо, наверное, лучше всех, поэтому я его и не вызвал. Скопинцеву удобнее играть в три, и в атаку он играет лучше, чем обороняется», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 9 ноября 2021
-
21:21
-
21:12
-
21:10
-
21:06
-
20:53
-
20:50
-
20:44
-
20:31
-
20:30
-
20:28
-
20:24
-
20:19
-
20:18
-
20:15
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:03
-
20:00
-
19:57
-
19:51
-
19:45
-
19:41
-
19:40
-
19:39
-
19:35
-
19:23
-
19:20
-
19:14
-
19:07
-
18:59
-
18:56
-
18:45
-
18:43
-
18:35