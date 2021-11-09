Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о вызове в сборную Ивана Сергеева и Данила Кругового.

«Сергеев – хороший парень. У нас была всего одна тренировка, сегодняшняя. Он пока присматривается, новичок. Посмотрим, выйдет ли он в старте на Кипр. Круговой чувствует себя великолепно, он дома, в Питере. По вызову Зобнина, перевесило то, что он опытный. Когда мы давали окончательный список – он туда попал. Он не в самом своём лучшем состоянии, но матч с «Локомотивом», я так считаю, он провёл на уровне. Либо близко к своему уровню. Он по-любому нам помощник. Почему не вызван Скопинцев? Во-первых, это не самое главное, Круговой рядом, в Питере. Во-вторых, Скопинцева я знаю хорошо, наверное, лучше всех, поэтому я его и не вызвал. Скопинцеву удобнее играть в три, и в атаку он играет лучше, чем обороняется», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.