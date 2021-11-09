Уилшир: Азару бы понравилось играть под руководством тренера «Ньюкасла» Хау
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Бывший полузащитник сборной Англии Джек Уилшир посоветовал нападающему мадридского «Реала» Эдену Азару перейти в «Ньюкасл Юнайтед».
«Эден Азар — это другой уровень, но думаю, что ему бы понравилось играть под руководством такого тренера как Эдди Хау. Он тот тип тренера, у которого ты хочешь играть», — цитирует Уилшира Talksport.
Ранее сообщалось, что бельгиец находится на грани ухода из мадридского клуба. В текущем сезоне Азар провёл за «Реал» 11 матчей, в которых голов не забил, но отметился одной результативной передачей.
Напомним, вчера, 8 ноября, стало известно имя нового главного тренера «Ньюкасла». Им стал 43-летний английский специалист Эдди Хау, ранее работавший с «Борнмутом» и «Бёрнли».
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