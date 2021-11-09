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Франк Кессье хочет получать € 9 млн в год. «Милан» предлагает € 6 млн

Франк Кессье хочет получать € 9 млн в год. «Милан» предлагает € 6 млн
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Переговоры между «Миланом» и полузащитником Франком Кессье о новом контракте проходят трудно. Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

«Сложный момент. Чем больше времени проходит, тем сложнее будет договориться. Разногласия слишком большие. «Милан» предложил € 6 млн в качестве зарплаты в год, затем € 6,5 млн и бонусы. Но сторона игрока запрашивает больше. Кессье хочет около € 9 млн в год. Это большие запросы. Если он не снизит требования, то договориться будет невозможно», – цитирует Ди Марцио Milan News со ссылкой на Sky Sport.

Срок действующего соглашения между 24-летним игроком и клубом истекает в июне 2022 года. В этом сезоне игрок сборной Кот-д’Ивуара провел 12 матчей за «Милан» во всех турнирах и забил 2 гола.

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