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Защитник «Атлетико» Триппьер выбыл на неопределённый срок из-за травмы плеча

Защитник «Атлетико» Триппьер выбыл на неопределённый срок из-за травмы плеча
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Защитник «Атлетико» Киран Триппьер выбыл на неопределённый срок из-за травмы плеча, сообщает пресс-служба мадридского клуба на официальном сайте.

По информации источника, медицинское обследование выявило у игрока растяжение связок левого акромиально-ключичного сустава третьей степени.

В ближайшее время футболист будет проходить курс реабилитации и физиотерапии, после которых сможет вернуться к тренировкам. Точные сроки восстановления защитника пока что неизвестны.

Англичанин получил травму в матче 13-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (3:3) и был заменён на 8-й минуте встречи.

Триппьер выступает за «Атлетико» с 2019 года. В нынешнем розыгрыше испанской Примеры футболист принял участие в 12 матчах.

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