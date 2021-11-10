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Рифат Жемалетдинов не сыграет в ноябрьских матчах сборной России из-за травмы голени

Рифат Жемалетдинов не сыграет в ноябрьских матчах сборной России из-за травмы голени
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Нападающий сборной России Рифат Жемалетдинов не сыграет в ноябрьских матчах из-за травмы голени, сообщает пресс-служба национальной команды.

«Рифат Жемалетдинов прибыл в расположение сборной команды с травмой голени. После проведения дополнительного комплексного обследования было выявлено мышечное повреждение и принято решение не рисковать здоровьем игрока. По согласованию с медицинским штабом «Локомотива» футболист направлен на дальнейшее лечение в расположение железнодорожников», — заявил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.

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