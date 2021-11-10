Андрей Ярмоленко отдал бонусы с Евро-2020 на благотворительность

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины Андрей Ярмоленко отдал бонусы, полученные за выступление на чемпионате Европы-2020, на благотворительность.
«Как и обещал, заработанные на Евро-2020 бонусы направил на благотворительность. Сегодня вместе с моим агентом и товарищем Вадимом Шаблием передали Екатерине Викторовне Вильчевской, заведующей отделения гемофилии больницы «Охматдет», медицинское оборудование», — написал Ярмоленко.
Пост доступен в «инстаграме» Андрея Ярмоленко
Сборная Украины на Евро-2020 дошла до четвертьфинала, где проиграла Англии со счётом 0:4. Андрей на этом турнире забил два гола. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги украинский форвард вышел на поле в 7 матчах, но результативными действиями не отметился.
Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль»:
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