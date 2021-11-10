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По факту хищения денег из «Астаны» возбуждено уголовное дело

По факту хищения денег из «Астаны» возбуждено уголовное дело
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В Казахстане возбуждено уголовное дело по факту хищения денег из футбольного клуба «Астана», сообщает телеграм-канал «Мутко против». Дело было возбуждено по заявлению российского футбольного функционера Дмитрия Васильева, который сейчас является членом экспертного совета фонда – учредителя «Астаны».

По мнению следствия, деньги похищались с 2018 по 2021 год путём составления фиктивных агентских договоров. Речь идёт о заключение контрактов с пятью футболистами (Исламбек Куат, Валерий Чуперка, Семир Смайладжик, Лопес Фернандес Энрике, Фатос Бечирай), а также бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым.

Согласно проведенному аудиту, мнимые договора с посредниками заключались уже после подписания трудовых договоров. Под подозрением – гендиректор «Астаны» Михаил Гурман и бывший гендиректор – Давид Лория. 30 октября суд вынес постановление о проведении выемки финансовых документов из клуба, в том числе вся бухгалтерия.

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