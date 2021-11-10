Первая тренировка Хави после назначения главным тренером «Барселоны». Видео

Вчера, 9 ноября, новый главный тренер «Барселоны» Хави провёл первую тренировку в каталонской команде после назначения. Появилось видео с занятий.

Первая тренировка Хави в «Барселоне»

Новый наставник каталонцев познакомился с командой, провёл разминку, теоретическое и практические занятия. Также футболисты сыграли между собой.

На тренировке, помимо футболистов и членов тренерского штаба, присутствовало руководство клуба — президент Жоан Лапорта, вице-президент по спорту Рафа Юсте, футбольный директор Матеу Алемани, директор по международным делам Йорди Круифф.

Официальная презентация Хави состоялась 8 ноября. Первым матчем «Барселоны» под руководством Хави станет встреча с «Эспаньолом», которая пройдёт в субботу, 20 ноября.