Сборная России показала фотосессию новичков и тренировку на «Петровском»

Пресс-служба сборной России на YouTube-канале выложила видео с третьего дня сборнов в преддверии матчей квалификации чемпионата мира 2022 года с Кипром и Хорватией.

Команда провела традиционную фотосессию для новых футболистов, а также очередную тренировку на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

В ближайшее время сборной России предстоит провести два решающих матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии. На данный момент сборная России занимает 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).



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