«Надеюсь, всё не так уж плохо». Поль Погба обратился к болельщикам

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба обратился к болельщикам по поводу травмы бедра, полученной в расположении национальной команды. Хавбек пропустит от 8 до 10 недель.
«Всем привет. Надеюсь, у вас всё хорошо. Я получил небольшую травму. Надеюсь, всё не так уж плохо. Я собираюсь пройти ещё одно обследование в ближайшие дни. Я вернусь ещё более сильным, вы уже это знаете. Мы не теряем веру, не теряем позитивный настрой, улыбаемся. Всё происходит не просто так. Я вернусь. Ещё раз спасибо за поддержку, люблю вас. Да благословит вас всех бог, я скоро вернусь», — сказал Погба на видео, опубликованном в его «инстаграме».
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Погба провёл 9 матчей и сделал 7 результативных передач.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»
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