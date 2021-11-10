Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Надеюсь, всё не так уж плохо». Поль Погба обратился к болельщикам

«Надеюсь, всё не так уж плохо». Поль Погба обратился к болельщикам
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба обратился к болельщикам по поводу травмы бедра, полученной в расположении национальной команды. Хавбек пропустит от 8 до 10 недель.

«Всем привет. Надеюсь, у вас всё хорошо. Я получил небольшую травму. Надеюсь, всё не так уж плохо. Я собираюсь пройти ещё одно обследование в ближайшие дни. Я вернусь ещё более сильным, вы уже это знаете. Мы не теряем веру, не теряем позитивный настрой, улыбаемся. Всё происходит не просто так. Я вернусь. Ещё раз спасибо за поддержку, люблю вас. Да благословит вас всех бог, я скоро вернусь», — сказал Погба на видео, опубликованном в его «инстаграме».

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Погба провёл 9 матчей и сделал 7 результативных передач.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

Смотри самые важные голы АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.

Новость по теме
Голкипер «МЮ» Давид де Хеа отреагировал на пост теннисиста Даниила Медведева о жене Дарье
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021