Футболистка «ПСЖ» и сборной Франции подозревается в организации нападения на одноклубницу

Футболистка «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Амината Диалло задержана по обвинению в организации нападения на свою одноклубницу Хейру Хамрауи, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.

Диалло подозревается в том, что подговорила двух мужчин нанести вред Хамрауи, отбив ей ноги, чтобы она не смогла выходить на поле. Нападение произошло в районе Булонского леса. Злоумышленники в масках вытащили жертву из её машины и били по ногам.

В «ПСЖ» осудили инцидент. «Пари Сен-Жермен» принимает к сведению задержание Аминаты Диалло полицией сегодня утром в рамках разбирательства, возбужденного после нападения на игрока клуба в прошлый четверг. Клуб решительно осуждает совершённое насилие. После инцидента принял все необходимые меры, чтобы гарантировать здоровье, благополучие и безопасность своих игроков. «ПСЖ» работает с правоохранительными органами, чтобы пролить свет на факты преступления. Клуб внимательно следит за ходом всех процедур», — говорится в заявлении парижского клуба.