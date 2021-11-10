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Сборная России U19 обыграла Грецию в матче отбора Евро-2022

Сборная России U19 обыграла Грецию в матче отбора Евро-2022
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В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года среди юношеских команд сборная России встречалась с национальной командой Греции. Игра прошла на стадионе «Папахаралабейо Этнико» в Навпакте (Греция) и завершилась победой российской команды со счётом 1:0.

На 70-й минуте встречи единственный гол забил нападающий сборной России U19 Ярослав Гладышев. Результативную передачу отдал полузащитник российской команды Артём Соколов. На 72-й минуте игры главный арбитр Гергё Богар показал вторую жёлтую карточку защитнику сборной Греции Илиасу Христопулосу, после чего греческий коллектив остался на поле в меньшинстве.

В следующем матче отборочного турнира Евро-2022 юношеская сборная России сыграет с командой Германии. Встреча состоится в Греции 13 ноября.

U19 ЧЕ-2022 - квалификация. Группа 2
10 ноября 2021, среда. 16:00 МСК
Россия U19
Окончен
1 : 0
Греция U19
1:0 Гладышев – 70'
Удаления: нет / Христопулос – 72'
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