Георгий Джикия сможет помочь сборной России в матче отбора ЧМ-2022 с Кипром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что защитник «Спартака» Георгий Джикия сможет сыграть в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Кипра.
«Джикия сегодня будет тренироваться. Завтра он готов сыграть. Посмотрели тесты физического состояния. Всё нормально. У кого-то больше усталости, у кого-то меньше. На глаз можно понять, кто сыграл больше минут, кто сыграл меньше с начала сезона. Усталость присутствует. Но катастрофы ни с кем не произошло», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Накануне стало известно, что Джикия пропустил тренировку сборной из-за перенапряжения подколенного сухожилия.
Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Завтра, 11 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.
- 10 ноября 2021
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