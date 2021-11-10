М. Фернандес: Хорватия сильнее по составу, но Россия способна занять первое место в группе

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, завершивший карьеру в сборной России, поделился ожиданиями от матчей отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.
«Для начала скажу, что игра с Кипром точно не будет лёгкой. Надо настраиваться на трудный матч с Кипром, а потом уже придёт время думать о встрече в Хорватии, которая будет ещё сложнее. Очень важно, как проявит себя сборная в целом. Именно слаженная командная игра может принести нам нужный результат. Нужно быть сплочёнными и сконцентрированными — с первой до последней минуты. И ещё раз скажу, что матчи будут очень сложными, как и все предыдущие в этом цикле.
С Хорватией в сентябре было очень сложно. Нужно быть скромными и признать, что по составу они сильнее. Хорватские игроки выступают в более сильных лигах и представляют более сильные клубы. Впрочем, это вовсе не говорит о том, что сборная России не сможет добиться нужного результата на поле сборной Хорватии. Задача будет выполнена, если Россия проведёт отличный матч и сумеет реализовать план на игру. Будет очень сложно, но я считаю, что есть все шансы занять в группе первое место», — приводит слова Фернандеса Bobsoccer.
Завтра, 11 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.
- 10 ноября 2021
-
20:09
-
19:59
-
19:59
-
19:24
-
19:20
-
18:57
-
18:57
-
18:37
-
18:35
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:21
-
18:07
-
18:03
-
17:46
-
17:43
-
17:40
-
17:39
-
17:19
-
17:19
-
17:00
-
16:54
-
16:21
-
16:17
-
16:00
-
15:55
-
15:40
-
15:32
-
15:22
-
15:03
-
15:01
-
14:32
-
14:26
-
14:12