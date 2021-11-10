Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

М. Фернандес: Хорватия сильнее по составу, но Россия способна занять первое место в группе

М. Фернандес: Хорватия сильнее по составу, но Россия способна занять первое место в группе
Комментарии

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, завершивший карьеру в сборной России, поделился ожиданиями от матчей отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

«Для начала скажу, что игра с Кипром точно не будет лёгкой. Надо настраиваться на трудный матч с Кипром, а потом уже придёт время думать о встрече в Хорватии, которая будет ещё сложнее. Очень важно, как проявит себя сборная в целом. Именно слаженная командная игра может принести нам нужный результат. Нужно быть сплочёнными и сконцентрированными — с первой до последней минуты. И ещё раз скажу, что матчи будут очень сложными, как и все предыдущие в этом цикле.

С Хорватией в сентябре было очень сложно. Нужно быть скромными и признать, что по составу они сильнее. Хорватские игроки выступают в более сильных лигах и представляют более сильные клубы. Впрочем, это вовсе не говорит о том, что сборная России не сможет добиться нужного результата на поле сборной Хорватии. Задача будет выполнена, если Россия проведёт отличный матч и сумеет реализовать план на игру. Будет очень сложно, но я считаю, что есть все шансы занять в группе первое место», — приводит слова Фернандеса Bobsoccer.

Завтра, 11 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.

Новость по теме
Валерий Карпин обратился к болельщикам сборной России в преддверии матча с Кипром
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021