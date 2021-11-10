Д. Комбаров: ответственность за результат матча с Кипром может стоить нам чемпионата мира

Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Кипра.
«Давайте не будем бежать впереди паровоза. Думаю, что сборная хорошо подготовилась. Игроки в полной мере осознают ответственность завтрашней игры. Недооценки завтра не будет. Ответственность за завтрашний результат может стоить нам чемпионата мира. Все взрослые люди и подойдут к этой игре серьёзно.
Надеюсь, что отсутствие ряда игроков не скажется на результатах. Хотя травмы — непредсказуемая вещь. Тренерский штаб найдет замены травмированным футболистам», — приводит слова Комбарова «Спорт-экспресс».
Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Завтра, 11 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.
- 10 ноября 2021
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