Марио Фернандес рассказал, где хотел бы завершить карьеру

Защитник ЦСКА Марио Фернандес признался, что хотел бы завершить карьеру в московском клубе.
«Хочу, чтобы ЦСКА стал последним клубом в моей карьере, хотел бы здесь закончить свои выступления. Но, опять же, повторюсь: это только моё мнение. Может быть, завтра меня вызовет руководство клуба и скажет: «Всё, ты нам больше не нужен».
Честно скажу, мне хотелось бы сыграть один матч за мою родную команду в Бразилии, «Сан-Каэтано», потому что я там не поднялся в профессионалы и закончил своё выступление в детско-юношеском футболе. Последний, прощальный, за мою родную команду.
На мой переход из ЦСКА в другую команду не было ни малейшего шанса. Ни в «Зенит», ни в какой-либо другой клуб. Я очень уважаю «Зенит», но даже минимальных шансов не было. Мне здесь хорошо, я чувствую себя комфортно, это мой дом. Каких бы денег ни предлагали, по собственному желанию я не хотел бы уходить из ЦСКА. Я никогда не стремился играть ни за какой другой европейский клуб. Родственники спрашивают меня: «Может быть, всё, хватит? Может, стоит поменять атмосферу, куда-то перейти, дать себе какие-то новые вызовы?» А я всё время говорю, что не хочу перемен, не хочу никуда переходить. Я чувствую себя здесь абсолютно комфортно, меня всё устраивает. Я не из тех, кто стремится ставить для себя какие-то вызовы», — приводит слова Фернандеса «Спорт-экспресс».
Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги.
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