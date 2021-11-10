Сборная России продолжает подготовку к матчу с Кипром. Фото с тренировки

10 ноября сборная России провела очередную тренировку на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге перед матчем с Кипром.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о выборе состава на решающие матчи отбора на чемпионат мира 2022 года.
«Захарян не приехал в сборную. Жемалетдинов не сможет принять участие. Но у нас был горький опыт, когда мы вызвали мало игроков. Изначально вызвали 25 полевых футболистов. Возможно, кто-то ещё не доедет до сборной. У нас осталось 23 полевых футболиста. Этого более чем достаточно. Нельзя убрать всех восьмерых, кто на жёлтых карточках. Есть риск. У нас четыре опорника на карточках, кто-то по-любому сыграет. Надо выходить и выигрывать. Не стоит беречь кого-то конкретно из-за жёлтых карточек», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В ближайшее время сборной России предстоит провести два решающих матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.
Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 10 ноября 2021
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