Валерий Карпин прокомментировал выбор состава на решающие матчи отбора на чемпионат мира

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о выборе состава на решающие матчи отбора на чемпионат мира 2022 года.
«Захарян не приехал в сборную. Жемалетдинов не сможет принять участие. Но у нас был горький опыт, когда мы вызвали мало игроков. Изначально вызвали 25 полевых футболистов. Возможно, кто-то ещё не доедет до сборной. У нас осталось 23 полевых футболиста. Этого более чем достаточно. Нельзя убрать всех восьмерых на желтых карточках. Есть риск. У нас четыре опорник на карточках, кто-то сыграет по-любому. Надо выходить и выигрывать. Не стоит беречь кого-то конкретно из-за жёлтых карточек», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.
- 10 ноября 2021
-
18:37
-
18:35
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:21
-
18:07
-
18:03
-
17:46
-
17:43
-
17:40
-
17:39
-
17:19
-
17:19
-
17:00
-
16:54
-
16:21
-
16:17
-
16:00
-
15:55
-
15:40
-
15:32
-
15:22
-
15:03
-
15:01
-
14:32
-
14:26
-
14:12
-
14:05
-
14:04
-
13:39
-
13:34
-
13:26
-
13:14
-
13:08