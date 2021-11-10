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Валерий Карпин прокомментировал выбор состава на решающие матчи отбора на чемпионат мира

Валерий Карпин прокомментировал выбор состава на решающие матчи отбора на чемпионат мира
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о выборе состава на решающие матчи отбора на чемпионат мира 2022 года.

«Захарян не приехал в сборную. Жемалетдинов не сможет принять участие. Но у нас был горький опыт, когда мы вызвали мало игроков. Изначально вызвали 25 полевых футболистов. Возможно, кто-то ещё не доедет до сборной. У нас осталось 23 полевых футболиста. Этого более чем достаточно. Нельзя убрать всех восьмерых на желтых карточках. Есть риск. У нас четыре опорник на карточках, кто-то сыграет по-любому. Надо выходить и выигрывать. Не стоит беречь кого-то конкретно из-за жёлтых карточек», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.

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