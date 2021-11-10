Артём Ребров: правильно, что после «Ростова» Селихов остался в стартовом составе

Бывший вратарь московского «Спартака» Артём Ребров оценил игру Александра Селихова.

«Было абсолютно правильно, что Селихов после «Ростова» остался в стартовом составе. Как я и говорю, вратари должны играть циклами. Его цикл начался с «Ростовом», с «Лестером» он и продолжил. Отмечу эпизод с пенальти: Варди обычно бьёт в другой угол, а тут у Селихова сработало чутьё. Да и вообще он на пенальти хорош – на тренировках отлично их тащит. Кстати, если посмотреть стоп-кадр, то прямо идеально пойман момент, как надо срываться заранее: смотрите, Варди уже сделал замах и не может поменять решение – в этот момент Селя и идёт.

И несколько слов про матч с «Локомотивом». Руй в перерыве сказал: «В моей карьере часто были ситуации, когда 10 человек и сравнивали счёт, и выигрывали. Давайте попробуем забить и заодно спровоцировать тех, кто на жёлтых карточках. Играем максимально компактно и ждём шанса». По сути, так и получилось», — цитирует Реброва Sports.ru.