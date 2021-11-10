Александр Петраков: очень гордимся в сборной, что Шевченко возглавил команду Серии А

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал назначение соотечественника Андрея Шевченко на пост главного тренера итальянского «Дженоа».
«Вся команда, игроки и тренерский штаб желают Андрею Николаевичу успехов в Италии, мы верим в него. Мы очень гордимся тем, что он возглавил команду Серии А. Завтра очень серьезная игра. Мы готовимся к Боснии и Герцеговине. О задаче говорить не буду, завтра все увидите. Игра с Болгарией очень важна для нас. Очень хотим, чтобы завтра одесситы пришли и поддержали нас. Во Львове была отличная поддержка, я такого еще никогда не чувствовал. Поэтому ждем болельщиков в Одессе и надеемся на поддержку накануне важной игры с Боснией и Герцеговиной», — цитирует Петракова Украинская ассоциация футбола.
- 10 ноября 2021
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