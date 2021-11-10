«Химки» проведут товарищеский матч с «Крыльями Советов»

«Химки» проведут товарищескую встречу во время паузы на международные матчи, сообщается на официальном сайте подмосковной команды.

Соперником «Химок» станут самарские «Крылья Советов». Контрольный матч пройдёт 14 ноября в Химках в закрытом режиме.

Напомним, в 14-м туре Российской Премьер-Лиги «Химки» также встречались с самарским клубом. Игра, прошедшая на стадионе «Самара Арена», завершилась уверенной победой «Крыльев Советов» со счётом 3:0.

Подмосковные «Химки» набрали 12 очков в 14 матчах и занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Самарские «Крылья Советов» (22) располагаются на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (30).

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