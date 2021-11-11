Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсен Венгер: очень жалею, что «Арсеналу» не удалось подписать Криштиану Роналду

Арсен Венгер: очень жалею, что «Арсеналу» не удалось подписать Криштиану Роналду
Комментарии

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назвал игрока, которого хотел приобрести в команду в 2003 году. В сезоне-2003/2004 «канониры» стали чемпионами, не потерпев ни одного поражения.

«Это Криштиану Роналду. Но он подписал контракт с „Манчестер Юнайтед“. Я очень жалею, что нам не удалось приобрести Роналду, мы были близки к этому», — приводит слова Венгера talkSPORT.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, а в августе 2021 года вернулся в команду. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги португальский форвард провёл 8 матчей, забил 4 года и сделал 1 результативную передачу.

Видео гола Роналду в матче с «Тоттенхэм Хотспур»

Лучшие фотографии АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.

Новость по теме
Линекеру предложили называть Роналду лучшим форвардом в истории. Гари ответил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021