Арсен Венгер: очень жалею, что «Арсеналу» не удалось подписать Криштиану Роналду
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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назвал игрока, которого хотел приобрести в команду в 2003 году. В сезоне-2003/2004 «канониры» стали чемпионами, не потерпев ни одного поражения.
«Это Криштиану Роналду. Но он подписал контракт с „Манчестер Юнайтед“. Я очень жалею, что нам не удалось приобрести Роналду, мы были близки к этому», — приводит слова Венгера talkSPORT.
Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, а в августе 2021 года вернулся в команду. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги португальский форвард провёл 8 матчей, забил 4 года и сделал 1 результативную передачу.
Видео гола Роналду в матче с «Тоттенхэм Хотспур»
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