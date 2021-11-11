Арсен Венгер: очень жалею, что «Арсеналу» не удалось подписать Криштиану Роналду

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назвал игрока, которого хотел приобрести в команду в 2003 году. В сезоне-2003/2004 «канониры» стали чемпионами, не потерпев ни одного поражения.

«Это Криштиану Роналду. Но он подписал контракт с „Манчестер Юнайтед“. Я очень жалею, что нам не удалось приобрести Роналду, мы были близки к этому», — приводит слова Венгера talkSPORT.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, а в августе 2021 года вернулся в команду. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги португальский форвард провёл 8 матчей, забил 4 года и сделал 1 результативную передачу.

Видео гола Роналду в матче с «Тоттенхэм Хотспур»

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