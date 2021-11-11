Арсен Венгер: моя жизнь — красно-белая, так будет и впредь

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос, сохранилась ли у него любовь к лондонскому клубу.
«Конечно, я всё ещё люблю «Арсенал». Когда они играют, я будто сам выполняю подкаты, бью, защищаюсь и атакую. Моя жизнь — красно-белая, так будет и впредь, учитывая, что я уже не тренирую и обязательств перед другими клубами у меня нет. У нас история любви, которая никогда не закончится.
Сейчас я могу оценить то, что сделал, и я счастлив. Я благодарен «Арсеналу», потому что мог заниматься любимой работой. Да, бывали взлёты и падения, но мы были рады возможности работать вместе. Не всем тренерам так повезло, поэтому я благодарен, что так долго работал с командой», — цитирует Венгера официальный сайт «Арсенала».
Венгер работал с «канонирами» с 1996 по 2018 год.
Видеообзор матча «Арсенал» — «Уотфорд»:
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