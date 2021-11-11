Полузащитник «Вест Хэма» Райс пропустит предстоящие матчи сборной Англии из-за болезни

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс покинул расположение сборной Англии, сообщает пресс-служба национальной команды. 22-летний игрок не сможет помочь национальной команде в матчах отборочного турнира чемпионата мира – 2022 с Албанией (12 ноября) и Сан-Марино (15 ноября). По информации источника, причиной отсутствия Райса стала болезнь.
Ранее стало известно, что в этих матчах не примут участия вызванные в национальную команду нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд и полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус.
Также рискуют пропустить ноябрьские матчи полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт и защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу. Игрок «аристократов» в воскресенье, 7 ноября, перенёс стоматологическую операцию, а у защитника «красных дьяволов» есть подозрение на сотрясение мозга.
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